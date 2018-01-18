Никола Труич: "Марков и Заболотный сделали большие шаги в своей карьере"

Нападающий "Тосно" Никола Труич после товарищеского матча против "Ботошани" (2:2) в интервью клубной пресс-службе отметил, что рад своему голу в первой же игре года. Также 23-летний серб подчеркнул, что с уходом форвардов Антона Заболотного и Евгения Маркова команде придется менять модель игры в атаке.

– Как вы оцените результат матча, ничью можно занести в актив?

– Думаю, что мы играли хорошо, гораздо больше соперника владели мячом и создали больше моментов у чужих ворот. Это наша первая игра, поэтому мы можем быть удовлетворены тем, что сделали на данный момент, устали, но в дальнейшем будет намного лучше.

– Вы забили гол, было еще много моментов, чего не хватило при завершении?

– Рад, что удалось отличиться в первой игре в новом году, но был бы доволен еще больше, если б реализовали массу своих шансов. У меня у самого было много моментов, и должен был реализовать почти каждый из них, но как я уже говорил, это только начало. Буду много работать в подготовительный период, чтобы день за днем становиться лучше и не упустить подобные голевые шансы в чемпионате.

– В отсутствие Заболотного и Маркова, чувствуете ли вы, что на вас с Мелкадзе двойная ответственность в нападении?

– Рад за Маркова и Заболотного, они сделали большие шаги наверх в своей карьере. С ними у нас была определенная игровая манера, построенная на борьбе на "втором этаже". Теперь нам придется меняться и строить нашу игру через глубокий пас. В "Тосно" – много хороших и быстрых игроков, которые могут заменить ушедших футболистов, у тренера есть видение того, как должна выглядеть наша команда, а нам нужно упорно работать на тренировках и зарабатывать себе место в команде.