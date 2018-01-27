Никола Максимович: "Остаться в "Спартаке" надолго? Не все зависит от меня"

Новичок "Спартака" Никола Максимович сказал, что для него важнее помочь команде добиться поставленных целей, чем изучить Москву. Также серб, арендованный красно-белыми у "Наполи" до конца сезона-2017/18, назвал факт проведения в России чемпионата мира дополнительным стимулом.

- В Москве бывали? Какое имеете представление о России?

– Я был только в Петебурге с "Торино", когда играли против "Зенита" в Лиге Европы. Но разговаривал с друзьями – с Тошичем, например. Все отзываются о Москве очень хорошо. Не знаю, смогу ли я как следует изучить город за четыре месяца, но важнее добиться результатов со "Спартаком".

- Допускаете, что останетесь в "Спартаке" на больший срок?

– Пока речь только о концовке этого сезона. Не все зависит от меня – многое зависит от "Наполи". Со своей стороны сделаю все, чтобы "Спартак" добился выполнения текущих целей.

– Грядущий чемпионат мира в России – это дополнительный стимул?

– Конечно. Здорово, что турнир пройдет именно там, где я буду выступать. Это мне на руку, хочу воспользоваться этой возможностью. Нужно доказать, на что я способен. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полная версия интервью с Николой Максимовичем