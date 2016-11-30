Никита Медведев: "Ростов" и ждал такой игры"

Вратарь "Ростова" Никита Медведев в перерыве матча 16-го тура премьер-лиги с "Уралом" признался, что не знает, мог ли выручить команду в эпизоде с голом в его ворота. Счет в поединке открыл форвард екатеринбуржцев Чисамба Лунгу.

– Потом будем разбираться с голом, посмотрим повторы, – заявил в эфире телеканала "Наш футбол" Медведев. – Не получилось выручить. В перерыве тренеры подкорректируют игру. Готовились именно к такому футболу. Первый тайм оправдал ожидания. Поле вязкое. К этому и готовились, именно к такой борьбе.

Трансляция матча "Урал" - "Ростов"