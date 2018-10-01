Никита Чернов: "У ЦСКА та же задача, что и обычно. В футболе есть только одно место - первое"

Защитник ЦСКА Никита Чернов в интервью "Известиям" отметил, что задачи команды не изменились из-за перестройки состава.

– Насколько разные ощущения от игры в основе "Урала" и ЦСКА?

– Я бы не сказал, что в плане ощущений есть какая-то разница. Просто в ЦСКА у болельщиков и руководства всегда большие ожидания, чем в "Урале". Армейцы всегда претендуют только на первое место, а у екатеринбургского клуба, при всем уважении, цели все-таки менее амбициозные. Конечно, в ЦСКА играть удобнее, ведь команда действует с позиции силы — это всегда более интересно. Когда ты больше контролируешь мяч, создаешь моменты — в такой футбол просто интереснее играть.

– В связи с такой глобальной перестройкой состава ожиданий от нынешнего сезона не убавилось?

– Ни в коем случае. У нас та же задача, что и обычно, — занимать место как можно выше. Все, кто сейчас выступают за ЦСКА, прекрасно знают историю клуба. Знаю, что в последнее время команда занимает только первое или второе место. И мы тоже хотим этого. У нас много молодых ребят, все хотят побеждать, все игроки в хорошем смысле слова дерзкие и стремятся только к первому месту. В футболе вообще есть только одно место — первое. На старте сезона мы притирались друг к другу, но сейчас с каждым туром действуем всё лучше и лучше. Уверен, дальше станем еще сильнее.