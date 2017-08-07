Никита Чернов: "Конечно, в ЦСКА будут отслеживать мою игру в "Урале"

Защитник "Урала" Никита Чернов отметил, что в ЦСКА будут отслеживать его игру. Он также добавил, что на матчи с армейцами будет выходить, как на любую другую команду.

Напомним, что 21-летний игрок перешел в екатеринбургскую команду из ЦСКА на правах аренды, соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

– Насколько пристально, как думаете, за вашей игрой в "Урале" будут следить в ЦСКА? – вопрос Чернову.

– Конечно, будут отслеживать мою игру. Думаю, они смотрели за мной и когда я был в первой лиге. А когда буду играть в премьер-лиге, на меня будет у ЦСКА еще больше материала. Мне и самому приятней будет играть в РФПЛ, потому что здесь другой уровень конкуренции, другие нападающие. Все по-другому. Надо будет привыкать к этому. По сути, у меня матчей не было на таком уровне, поэтому очень интересно будет на себя посмотреть. Но благодаря тому, что я долгие годы тренировался с такими опытными футболистами в ЦСКА, надеюсь, что процесс адаптации пройдет безболезненно для меня.

– Насколько для вас будет принципиальным матч против армейцев?

– Не знаю, за "Енисей" в том сезоне играл против ЦСКА и даже забивал в ворота этой команды. Буду выходить, как на любую другую игру, хотя, конечно, эмоции будут чуть другими.

– Что ждете от себя в этом сезоне?

– Хотел бы помочь команде финишировать как можно выше в турнирной таблице. Надеюсь, будем пропускать мало мячей, и в обороне будет порядок, ну и буду по возможности стараться помогать нашей атакующей линии.

Чернов выступает за ЦСКА с 2014 года. Прошлый сезон он провел в аренде в "Енисее". Защитник принял участие в 28 матчах ФНЛ и не отметился результативными действиями. В Кубке России он забил один гол в трех играх.