Ни одного случая расизма в российском футболе в минувшем сезоне не зафиксировано

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц подчеркнул, что случаев расизма в российских футбольных лигах в минувшем сезоне не зафиксировано. По его словам, это свидетельствует об улучшении культуры боления.

Общая сумма штрафов клубов РФПЛ за сезон-2016/17 составила около 18,5 миллиона рублей, это примерно на 2,5 миллиона меньше, чем по итогам предыдущего сезона.

- В этом году в матчах ни одной лиги чемпионата России не было зафиксировано проявлений расизма - ни в РФПЛ, ни в ФНЛ, ни в ПФЛ. Это говорит о том, что в России улучшилась культура боления, - приводит ТАСС слова Григорьянца. - Налицо положительная тенденция, которая не удивляет, но, безусловно, радует. Наш футбол прогрессирует, прогрессируют болельщики, что особенно важно в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира.

Если три-четыре года назад штрафов было по 60 миллионов рублей за сезон, то теперь гораздо меньше. Зрители стали лучше вести себя на стадионах. Да, еще остаются такие нарушения, как использование пиротехники, скандирование ненормативной лексики. Но при этом клубы, которые в прошлом сезоне часто наказывались за пиротехнику, в этом году за это уже практически не штрафовались.

Хотелось бы, чтобы было намного меньше пиротехники на матчах. Ее пронос на стадионы, использование, бросание разочаровывают. Это опасные действия, ведь пиротехника так или иначе - это возгорания, задымления. Это не нравится и правоохранительным органам, которые ставят вопрос о повышении ответственности за использование пиротехники, что касалось бы и клубов, и болельщиков.

Но клубы ведут работу. Клубы, особенно в ФНЛ, на выходе со стадиона задерживают болельщиков, которые используют пиротехнику, и возбуждают в их отношении административные дела. К таким клубам мы применяем штрафы на 50 процентов меньше, предусмотренных дисциплинарным регламентом.