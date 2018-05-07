Невзоров прочитает лекцию перед матчем "Зенит" - "СКА-Хабаровск"

"Зенит" рассказал о культурно-развлекательной программе перед матчем 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Мероприятия пройдут на арене "Санкт-Петербург" под названием "ЧПХ-Променад" ("Что петербуржцу хорошо").
Ключевой зоной воскресного "ЧПХ-Променада" станет фойе АК "Россия" Трибуны С на втором этаже стадиона.
С 11.00 до 12.00 с болельщиками встретится Виктор Файзулин. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России, Кубка и Суперкубка УЕФА, а также участник чемпионата мира проведет автограф-сессию и пообщается со зрителями.
С 12.00 до 12.45 историк, краевед, писатель, журналист, основатель классической гимназии № 610 и Дома культуры Лев Лурье проведет лекцию, посвященную истории Петербурга.
С 13.00 до 13.30 легенда телевидения и культовый журналист Александр Невзоров расскажет слушателям о петербургской идентичности.
Перед АК "Россия" Трибуной C и трибуной B болельщики смогут услышать концерт симфонического оркестра, отдохнуть на удобных шезлонгах и принять участие в уличных играх от друзей и партнеров клуба: ИТМО, #небойсяспорта, баскетбольного клуба "Зенит" и Ollis Club.
Традиционный кинотеатр на пятом этаже АК "Россия" Трибуны С покажет художественный фильм "Питер FM". На концертной площадке "Live на Крестовском" впервые в истории выступят сразу три коллектива, представляющие петербургский рок – "Торба-на-Круче", "Бивни" и "НЭП".
Игра состоится 13 мая, в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-05-07-chto-peterburzhtsu-khorosho-programma-samogo-masshtabnogo-fan-promenada-sezona.htm
баламошка
Культурно-развлекательная программа - это профуканные на Паредесов 100 лямов и 5 место РФПЛ.
20:51