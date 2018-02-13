"Несите вату и бинты, Джика делает финты". Как восстанавливается Джикия

Защитник "Спартака" Георгий Джикия продолжает восстановление после травмы колена. Футболист сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче против "Шанхай Шанган" (0:1).
Напомним, что Джикия перенес операцию и пропустит ориентировочно полгода.
В своем Инстаграме футболист продемонстрировал чеканку мяча в тренажерном зале, добавив описание: "Несите вату и бинты, Джика делает финты".
"Несите вату и бинты, Джика делает финты" 😂 pic.twitter.com/EYeVYhD43y– СЭ Спартак (@spartak_se) 13 февраля 2018 г.
sidnet78
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18:52