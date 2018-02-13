"Несите вату и бинты, Джика делает финты". Как восстанавливается Джикия

Защитник "Спартака" Георгий Джикия продолжает восстановление после травмы колена. Футболист сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче против "Шанхай Шанган" (0:1).

Напомним, что Джикия перенес операцию и пропустит ориентировочно полгода.

В своем Инстаграме футболист продемонстрировал чеканку мяча в тренажерном зале, добавив описание: "Несите вату и бинты, Джика делает финты".