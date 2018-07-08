17:37 | Футбол — РФПЛ

Неманья Пейчинович: "Буду следить за успехами "Локо" и поддерживать его"


30-летний защитник Неманья Пейчинович покидает "Локомотив". Серб подписал контракт с китайским клубом "Чанчунь Ятай".

- Я очень благодарен "Локомотиву" за все эти годы, - отметил Пейчинович. - Вместе мы выиграли два кубка страны и стали чемпионами России.  Спасибо болельщикам за любовь и поддержку.

Я чувствовал их в каждом матче, в каждом эпизоде! "Локо" навсегда в моем сердце. Буду следить за успехами команды и поддерживать ее. Удачи!

В прошлом сезоне Пейчинович провел 35 матчей за "Локомотив" во всех турнирах.

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/18152

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