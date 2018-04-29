Насколько серьезна травма Ивановича? Отвечает Манчини

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился мнением о травме защитника Бранислава Ивановича, которую серб получил в матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0). 34-летний игрок обороны был вынужден покинуть поле на 19-й минуте встречи, вместо него в игру вошел Юрий Жирков.

– Это большая проблема. Надеюсь, что повреждение не такое серьезное, – сказал во флеш-интервью Манчини. – Надеюсь, что это просто растяжение мышцы задней поверхности бедра. Учитывая, что у нас практически не осталось игроков, для нас это серьезная проблема.

До конца чемпионата России "Зениту" осталось провести два матча. В 29-м туре питерцы в Москве сыграют с "Локомотивом" (5 мая), а в 30-м туре дома примут "СКА-Хабаровск" (13 мая).

На данный момент команда Манчини занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. В активе у занимающего первую строчку "Локомотива" 57 очков.