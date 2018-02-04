"Наши в городе!" Михаил Ефремов посетил тренировку "Спартака"

Заслуженный артист РФ, известный болельщик "Спартака" Михаил Ефремов посетил тренировку красно-белых на сборе в Марбелье. Фотографии со встречи с популярным актеров на своих страницах в Инстаграме опубликовали футболисты московской команды Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артем Ребров и Дмитрий Комбаров.

Напомним, сбор "Спартака" в Марбелье продлится до 7 февраля. Первый офицальный матч красно-белые проведут 15 февраля. Команда Массимо Карреры в Москве сыграет с "Атлетиком" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча состоится 22 ферваля в Бильбао.