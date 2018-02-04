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"Наши в городе!" Михаил Ефремов посетил тренировку "Спартака"

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Заслуженный артист РФ, известный болельщик "Спартака" Михаил Ефремов посетил тренировку красно-белых на сборе в Марбелье. Фотографии со встречи с популярным актеров на своих страницах в Инстаграме опубликовали футболисты московской команды Денис Глушаков, Роман ЗобнинАртем Ребров и Дмитрий Комбаров.

Напомним, сбор "Спартака" в Марбелье продлится до 7 февраля. Первый офицальный матч красно-белые проведут 15 февраля. Команда Массимо Карреры в Москве сыграет с "Атлетиком" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча состоится 22 ферваля в Бильбао.

 

Наши в городе!!! 🔴⚪️

Публикация от Дмитрий Комбаров (@kombarov_23) Фев 4, 2018 at 9:26 PST

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Красавчик!

21:26