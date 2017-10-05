На восстановление от травмы у Самбы Соу уйдет шесть недель

Главный врач "Динамо" Александр Ярдошвили сообщил, что полузащитник Самба Соу вернется из Италии в пятницу, 6 октября. Малийский хавбек получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:3). 4 октября он перенес операцию на медиальном мениске в одной из клиник Рима.

Отметим, что ранее медицинский штаб бело-голубых допускал, что на реабелитацию у полузащитника уйдет до 8 недель.

- В пятницу он (Соу. - Прим. "СЭ") вернется в Москву и продолжит реабилитацию, - цитирует официальный сайт "Динамо" Ярдошвили. - Через месяц начнем его подключать к серьезным нагрузкам, вообще же, как правило, после таких операций на восстановление требуется шесть недель. Итальянцы пришлют программу, мы ее обсудим.

В этом сезоне Соу принял участие в 10 матчах чемпионата России, отдав 1 голевую передачу.