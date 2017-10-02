Соу выбыл из строя на срок до 8 недель

Полузащитник "Динамо" Самба Соу, получивший травму в матче 12-го тура чемпионата России против "Локомотива", выбыл из строя на срок до 8 недель, сообщает Твиттер бело-голубых со ссылкой на врача команды Александра Ярдошвили. У хавбека диагностирован разрыв внутреннего мениска.

Отмечается, что 4 октября малиец будет прооперирован в Риме.

В этом сезоне Соу принял участие в 10 матчах чемпионата России, отдав 1 голевую передачу и заработав 4 желтые карточки.