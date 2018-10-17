На самарском "Металлурге" уложили искусственный газон

На самарском стадионе "Металлург" уложили искусственный газон, сообщает твиттер Samara_sport. Центра подготовки футболистов. Стадион будет использоваться для проведения матчей молодежной команды "Крыльев Советов" и, если понадобится, основной.
Напомним, что "Металлург" был домашним стадионом "Крыльев" с момента открытия в 1957 году. В 2018-м клуб переехал на стадион ЧМ-2018 "Самара Арена".
⚽️На стадионе "Металлург" уложили искусственный газон. Это позволит круглогодично использовать стадион для игр и тренировок. На арене будут заниматься воспитанники ЦПФ. Стадион будет использоваться для проведения матчей молодёжной команды "КС" и, если понадобится, основной. pic.twitter.com/VJXTSxhCKI– Самара Спортивная (@samara_sport) 17 октября 2018 г.
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