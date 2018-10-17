На самарском "Металлурге" уложили искусственный газон

На самарском стадионе "Металлург" уложили искусственный газон, сообщает твиттер Samara_sport. Центра подготовки футболистов. Стадион будет использоваться для проведения матчей молодежной команды "Крыльев Советов" и, если понадобится, основной.

Напомним, что "Металлург" был домашним стадионом "Крыльев" с момента открытия в 1957 году. В 2018-м клуб переехал на стадион ЧМ-2018 "Самара Арена".