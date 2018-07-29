15:06 | Футбол — РПЛ

На матче "Крылья Советов" - ЦСКА в Самаре ожидается аншлаг


На матче 1-го тура Российской премьер-лиги между "Крыльями Советов" и ЦСКА ожидается аншлаг, сообщает Pro Gorod Samara cо ссылкой на финансового директора самарцев Игоря Поварова. Отмечается, что в первый день было выкуплено порядка 10 тысяч билетов, а во второй уже 30 тысяч. 

Встреча пройдет 31 июля на стадионе "Самара Арена", построенном к чемпионату мира-2018 и рассчитанном на 45 тысяч зрителей.  

"Крылья Советов" – ЦСКА: чемпионата России по футболу, 31 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)

Дополнительная информация

http://progorodsamara.ru/news/view/202686

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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