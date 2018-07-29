На матче "Крылья Советов" - ЦСКА в Самаре ожидается аншлаг

На матче 1-го тура Российской премьер-лиги между "Крыльями Советов" и ЦСКА ожидается аншлаг, сообщает Pro Gorod Samara cо ссылкой на финансового директора самарцев Игоря Поварова. Отмечается, что в первый день было выкуплено порядка 10 тысяч билетов, а во второй уже 30 тысяч.

Встреча пройдет 31 июля на стадионе "Самара Арена", построенном к чемпионату мира-2018 и рассчитанном на 45 тысяч зрителей.



"Крылья Советов" – ЦСКА: чемпионата России по футболу, 31 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)