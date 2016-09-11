На матч "Спартак" - "Локомотив" проданы все билеты

На игру 6-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" проданы все билеты, сообщает пресс-служба "Открытие Арены".
Напомним, что железнодорожники выкупили всю гостевую квоту на предстоящий матч. Руководство команды приобрело порядка 4500 билетов за 1000 рублей. Своим болельщикам клуб продавал их за 300.
Матч в Тушине начнется сегодня в 16.30 по московскому времени.
Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"
Все билеты на матч Чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" проданы!– Открытие Арена (@otkritiearena) 11 сентября 2016 г.
🔴⚪ #ОткрытиеАрена #СпартакЛокомотив #Аншлаг pic.twitter.com/4NxSiLGUai
Стриж
Странная благотворительность. Раздали бы уж бесплатно тогда.
14:01
Джин_SM(v3)
kingarthur/// Бифштекс (от англ. beef — говядина и steaks — стейки), стейк-филе — блюдо из жареной говядины, изначально один из видов стейка, стейк из головной части вырезки.
13:55
Mark Krass
Мясо по-черкизовски говорят Шпалыч умеет и любит готовить на Открытом воздухе))Только надо сначало хорошенечко мяско отбить, а затем отжарить как следует))
13:51
kingarthur
Ну что-ж Палыч, на тебя вся надежда, надеюсь сегодня на ужин всем нормальным болелам подадут свиной бифштекс
13:47
Edgen
Позавчера хотел на Б купить билет, не было, оставались на С и D и на локомотивский сектор болел. НЕ верю в выкуп 100%
13:33
waleriy
А Н Ш Л А Г
13:21
delacrua
ахах, фанаты пенсионеры, походу )))
13:14