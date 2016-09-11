13:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

На матч "Спартак" - "Локомотив" проданы все билеты

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На игру 6-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" проданы все билеты, сообщает пресс-служба "Открытие Арены".

Напомним, что железнодорожники выкупили всю гостевую квоту на предстоящий матч. Руководство команды приобрело порядка 4500 билетов за 1000 рублей. Своим болельщикам клуб продавал их за 300.

Матч в Тушине начнется сегодня в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Стриж

Странная благотворительность. Раздали бы уж бесплатно тогда.

14:01

Джин_SM(v3)

kingarthur/// Бифштекс (от англ. beef — говядина и steaks — стейки), стейк-филе — блюдо из жареной говядины, изначально один из видов стейка, стейк из головной части вырезки.

13:55

Mark Krass

Мясо по-черкизовски говорят Шпалыч умеет и любит готовить на Открытом воздухе))Только надо сначало хорошенечко мяско отбить, а затем отжарить как следует))

13:51

kingarthur

Ну что-ж Палыч, на тебя вся надежда, надеюсь сегодня на ужин всем нормальным болелам подадут свиной бифштекс

13:47

Edgen

Позавчера хотел на Б купить билет, не было, оставались на С и D и на локомотивский сектор болел. НЕ верю в выкуп 100%

13:33

waleriy

А Н Ш Л А Г

13:21

delacrua

ахах, фанаты пенсионеры, походу )))

13:14

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