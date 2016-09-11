На матч "Спартак" - "Локомотив" проданы все билеты

На игру 6-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" проданы все билеты, сообщает пресс-служба "Открытие Арены".

Напомним, что железнодорожники выкупили всю гостевую квоту на предстоящий матч. Руководство команды приобрело порядка 4500 билетов за 1000 рублей. Своим болельщикам клуб продавал их за 300.

Матч в Тушине начнется сегодня в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"