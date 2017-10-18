На борт автобуса "Спартака" нанесли имена болельщиков, не пропустивших ни одного матча в прошлом сезоне

"Спартак" на своей странице в Твиттере опубликовал фотографии клубного автобуса. Отмечается, что на его борту появились имена 2 690 болельщиков, не пропустивших ни одного матча в прошлом сезоне. Новый дизайн выполнен в клубных цветах. Одним из элементов стал 1922 год основания клуба, сложенный из имен фанатов.

- В число тех, чьи имена были нанесены на борт клубного транспорта, вошли болельщики, которые посетили все домашние матчи команды в сезоне-2016/17; это 2 690 преданных фанатов, - цитирует пресс-служба "Спартака" коммерческого директора клуба Александра Атаманенко. - Мы искренне гордимся теми, кто не пропустил ни одного домашнего матча в чемпионском сезоне "Спартака". То, что теперь их имена красуются на автобусе красно-белых, – лишь первый наш шаг к тому, чтобы продемонстрировать наше отношение. Мы планируем провести еще несколько акций, направленных на то, чтобы увековечить имена поклонников клуба. Уверен, болельщики это оценят, а команда еще сильнее ощутит единение с ними.