Мусса Думбья прибыл в Ростов и пройдет медобследование

Полузащитник "Ростова" Мусса Думбья пропустил сегодняшнюю тренировку команды, ему предстоит пройти медицинское обследование. Напомним, что на 10-й минуте матча Кот-д'Ивуар – Мали хавбек после столкновения с Ламином Коне упал на газон и у него запал язык. Первую медицинскую помощь малийцу оказал Серж Орье. В итоге Думбья покинул поле на носилках и был заменен.

– Мусса Думбья прилетел в Ростов-на-Дону. В сегодняшней тренировке он участия не принимал, ему предстоит пройти медицинское обследование, – сказал "СЭ" пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский. (Сергей АСТАХОВ)