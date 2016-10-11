Защитник "ПСЖ" спас жизнь хавбеку "Ростова"

Защитник сборной Кот-д'Ивуара Серж Орье отметился героическим поступком в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Мали (3:1). На 10-й минуте встречи 23-летний ивуариец, выступающий за "ПСЖ", первым подоспел на помощь к хавбеку малийцев Мусса Думбья, оставшемуся лежать на газоне после столкновения с Ламином Коне. Орье не растерялся и быстро оказал первую медицинскую помощь, чем спас жизнь игроку "Ростова", который начал заглатывать свой язык в связи с эпилептическим припадком. В итоге, Думбья покинул поле на носилках и был заменен.