17:57 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Защитник "ПСЖ" спас жизнь хавбеку "Ростова"

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Защитник сборной Кот-д'Ивуара Серж Орье отметился героическим поступком в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Мали (3:1). На 10-й минуте встречи 23-летний ивуариец, выступающий за "ПСЖ", первым подоспел на помощь к хавбеку малийцев Мусса Думбья, оставшемуся лежать на газоне после столкновения с Ламином Коне. Орье не растерялся и быстро оказал первую медицинскую помощь, чем спас жизнь игроку "Ростова", который начал заглатывать свой язык в связи с эпилептическим припадком. В итоге, Думбья покинул поле на носилках и был заменен.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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spartakmoskva63

Спасибо!

19:15

King’s Bounty 1

Молодец !

18:19

честный человечишко

Респект

18:18

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