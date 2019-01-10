18:02 | Футбол — РПЛ

МРО Центр выдвинуло кандидатуру Дюкова на пост президента РФС


Как стало известно "СЭ", межрегиональное объединение Центр выдвинуло кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на выборы главы РФС.

Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля.

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