Может ли Дзюба сыграть против "Зенита"?

Заместитель главного редактора "СЭ" Сергей ЕГОРОВ делится главными инсайдами: условия аренды Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева в тульский "Арсенал", кого ищет "Локомотив", плюс пара интересных историй - все о трансферах в РФПЛ.
Заместитель главного редактора "СЭ" Сергей ЕГОРОВ делится главными инсайдами: условия аренды Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева в тульский "Арсенал", кого ищет "Локомотив", плюс пара интересных историй - все о трансферах в РФПЛ.
DMF
Надоели своими дзюбами, джикиями и прочими трахтенбергами... Так никогда и не станете всероссийским СМИ, предпочтя участь местечкового тушинского издания.
04:49