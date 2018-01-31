00:48 | Футбол — РФПЛ

Может ли Дзюба сыграть против "Зенита"?

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Заместитель главного редактора "СЭ" Сергей ЕГОРОВ делится главными инсайдами: условия аренды Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева в тульский "Арсенал", кого ищет "Локомотив", плюс пара интересных историй - все о трансферах в РФПЛ.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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DMF

Надоели своими дзюбами, джикиями и прочими трахтенбергами... Так никогда и не станете всероссийским СМИ, предпочтя участь местечкового тушинского издания.

04:49