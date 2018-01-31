Может ли Дзюба сыграть против "Зенита"?

Заместитель главного редактора "СЭ" Сергей ЕГОРОВ делится главными инсайдами: условия аренды Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева в тульский "Арсенал", кого ищет "Локомотив", плюс пара интересных историй - все о трансферах в РФПЛ.