Мостовой мог перейти в "Ювентус". И вот почему сорвался трансфер

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой, которому 22 августа исполнилось 50 лет, побывал в музее красно-белых. В интервью клубной пресс-службе недавний юбиляр рассказал, почему не сразу принял приглашение перейти в эту команду, а также выразил уверенность в том, что ему было по силам заиграть в топ-клубе.

– Вы уже в 23 года уехали покорять Европу, но все равно успели стать легендой для спартаковских болельщиков. А ведь когда вы играли за "Красную Пресню", то не хотели принимать приглашение красно-белых. Почему?

– Потому что в "Пресне" меня все устраивало. Мне там доверяли, у меня получалось. И я не понимал, зачем какой-то пацан нужен такому клубу большому клубу, как "Спартак". Не верил, что не стану там лишним. Несколько раз даже сбегал. Тем более я занимался до этого в школе ЦСКА, а болел в детстве за киевское "Динамо".

– Но в итоге все сложилось...

– Да! Я и мечтать не мог, что окажусь в одном автобусе с Дасаевым, Черенковым, Родионовым, а вскоре ничего кроме "Спартака" для меня уже не существовало. Сначала тренером был Бесков, потом Романцев. Часто вспоминают про жесткость Константина Ивановича, но по отношению ко мне он был не таким, всегда старался сказать мне что-то приятное. Видимо, я чем-то отличался от других.

Если бы в те годы у "Спартака" были такие же возможности, как сейчас, я бы никуда не уехал. Играл бы здесь до окончания карьеры! Все-таки тогда за границу уезжали во многом из-за лучших условий. Впрочем, в Испании я потом встречался с такими вещами, которых в Тарасовке нельзя было представить. Приезжаешь, например, на базу, а там для тебя даже кресла нет, чтобы переодеться.

– До Испании у вас был не самый успешный опыт в Португалии и несколько ярких сезонов во Франции.

– Да, в "Страсбурге" я за два года стал одним из лучших игроков в истории клуба – такое дано не каждому. А нашу "Сельту" до сих пор вспоминают – шикарная была команда.

– С таким талантом вы могли бы играть в клубе-гранде?

– Легко! Но в футболе, как и в жизни, не все складывается так, как ты хочешь. На многие вещи я повлиять не мог. Меня приглашали "Реал" и "Ливерпуль", у меня был подписан предварительный контракт с "Ювентусом", который искал десятого номера на место получившего травму Дель Пьеро. Но "Сельта" всякий раз запрашивала большие деньги, да и я не всегда был готов к переезду. И в итоге не сложилось. Я жалею об этом, но что поделать.

При этом где бы я ни играл, всегда оставался спартаковцем. Сегодня многие футболисты, перейдя из одной команды в другую, целуют эмблему нового клуба и так далее. Мне этого не понять. В душе я был, есть и буду только красно-белым. И для меня большая честь быть частью славной истории такого клуба. Удачи "Спартаку"!