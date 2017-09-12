Москалев рассудит ЦСКА и "Ростов", Сельдяков назначен на матч "Спартака"

РФС на своем официальном сайте объявил о назначении арбитров на матчи 10-го тура чемпионата России. Владимир Москалев будет работать на матче ЦСКА – "Ростов", Сергей Карасев рассудит встречу "Рубина" и "Урала", а на гостевом матче "Спартака" с "Тосно" будет работать бригада Владимира Сельдякова.
15 сентября (пятница)
"Арсенал" – "Динамо": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Ленинградская область); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
16 сентября (суббота)
ЦСКА – "Ростов": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
"Анжи" – "Краснодар": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
17 сентября (воскресенье)
"СКА-Хабаровск" – "Ахмат": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
"Тосно" – "Спартак": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
"Рубин" – "Урал": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
18 сентября (понедельник)
"Зенит" – "Уфа": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
"Локомотив" – "Амкар": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
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- Уфа
- Тосно
- Владимир Москалев
- Кирилл Левников
- Роман Галимов (судья)
- Владимир Сельдяков
shpasic
опять Локомотив играет, зная результаты конкурентов))
11:55