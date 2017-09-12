Уличная атлетика при поддержке Datsun
11:40 | Футбол — РФПЛ

Москалев рассудит ЦСКА и "Ростов", Сельдяков назначен на матч "Спартака"

1

РФС на своем официальном сайте объявил о назначении арбитров на матчи 10-го тура чемпионата России. Владимир Москалев будет работать на матче ЦСКА"Ростов", Сергей Карасев рассудит встречу "Рубина" и "Урала", а на гостевом матче "Спартака" с "Тосно" будет работать бригада Владимира Сельдякова.

15 сентября (пятница)

"Арсенал""Динамо": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Ленинградская область); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

16 сентября (суббота)

ЦСКА – "Ростов": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Анжи""Краснодар": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

17 сентября (воскресенье)

"СКА-Хабаровск""Ахмат": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

"Тосно" – "Спартак": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Рубин" – "Урал": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

18 сентября (понедельник)

"Зенит""Уфа": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

"Локомотив""Амкар": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

опять Локомотив играет, зная результаты конкурентов))

11:55