Молодежная команда "Спартака" получила золотые медали первенства России

Молодежную команду "Спартака" наградили золотыми медалями первенства России прошлого сезона. Награды вручили первый вице- президент Российского футбольного союза Никита Симонян и генеральный директор клуба Сергей Родионов, сообщает пресс-служба красно-белых.

Футболисты получили награды перед началом матча 7-го тура чемпионата между "Спартаком" и "Локомотивом". Напомним, что молодежка красно-белых заняла в прошлом сезоне первое место, опередив ЦСКА на два очка.

Заслуженные медали нашим дублем вручили Никита Павлович Симонян и Сергей Юрьевич Родионов 🎆💪 pic.twitter.com/CPC8vO0Hu1