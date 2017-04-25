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Молодежка ЦСКА обыграла "Локомотив" и восстановила трехочковый отрыв от "Спартака"

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Молодежная команда ЦСКА обыграла "Локомотив" в матче 25-го тура первенства России. Армейцы вернули единоличное лидерство в таблице, восстановив трехочковый отрыв от ближайшего преследователя - "Спартака".

В другой встрече тура молодежка "Арсенала" победила "Крылья Советов".

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25-й тур

ЦСКА (Москва) - "Локомотив" (Москва) - 2:0 (2:0)

Голы: Гордюшенко, 22 (1:0). Хосонов, 34 - с пенальти (2:0). 

Нереализованный пенальти: Миранчук (Л), 21 (мимо).

"Арсенал" (Тула) - "Крылья Советов" (Самара) - 2:0 (1:0)

Голы: Мельников, 26 (1:0). Буранов, 72 (2:0). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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