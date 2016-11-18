Мийо Цакташ: "Меня удивляет, что в огромной России так мало футболистов"

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ не смог дать ответ на вопрос, помогает ли лимит на легионеров российскому футболу, информирует "БИЗНЕС Online". Хорват отметил малое количество отечественных игроков в европейских чемпионатах.

– Какое у вас мнение о лимите на легионеров? В российских клубах некоторые россияне играют только из-за того, что у них есть российский паспорт.

– Знаете, на самом деле меня очень удивляет, что у вас такая большая страна, так много жителей, но так мало футболистов. Чувствуется, что у всех есть желание, чтобы хороших русских игроков было больше, но при этом их все равно мало. Не знаю, идет ли лимит на пользу российскому футболу. Я боюсь кого-то обидеть, мне сложно оценивать ваших нынешних игроков. Но очень показательно, что в Европе сейчас вообще нет русских игроков, хотя раньше их было много. Теперь просто не хватает русских игроков такого уровня.

– В Хорватии маленькие зарплаты, и игроки охотно уезжают в топ-клубы, а в России все наоборот. Есть в этом связь?

– В хорватском футболе действительно очень мало денег, хотя командные виды спорта в целом популярны. У нас в стране живет 4,5 миллиона человек, и инфраструктура у нас очень плохая, стадионы плохие, условия для тренировок во много раз хуже, чем в России. И каждый игрок, который покидает Хорватию, уезжает на более лучшие условия. Но не это главное: каждый футболист хочет играть на таком стадионе, как "Казань Арена", к примеру. Таких стадионов в Хорватии нет. Только два хороших стадиона в Хорватии – у "Хайдука" и "Динамо" Загреб.

– Но раз условия в России настолько лучше, то почему тогда Модрич и Ракитич играют в "Реале" и "Барселоне", а Оздоев и Камболов – в "Рубине"?

– В России условия хоть и лучше, но люди не занимаются. Когда едешь по Казани, постоянно видишь спортивные площадки, футбольные ворота у школ, но все они пустые. Очень редко можно увидеть, чтобы где-то во дворе дети играли. В Хорватии просто выглядываешь в окно и видишь, что кто-то бежит мимо с мячом. Дети постоянно играют, и им не нужен мобильный телефон, чтобы собрать друзей для игры. Они всегда знают, что их приятели уже на соседней площадке бегают. У хорватов такой образ жизни, что мама и папа еле вытаскивают своих детей с поля.

А здесь я этого не вижу – дети не занимаются спортом. К тому же в Хорватии люди интересуются футболом, они знают все о каждом игроке сборной страны, и еще каждый футболист любит свою страну. Думаю, в нас есть какой-то патриотический дух, мы отдаемся за свою команду.