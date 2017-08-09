Миодраг Божович: "Петковичу еще нужно привыкнуть к критике, которой в России очень много"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович посетовал на неудачную игру в атаке в матче 5-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:2). Также он отметил, что новичку красно-белых Марко Петковичу еще нужно время на адаптацию, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН.

– "Спартак" владел преимуществом, у него было два отличных момента, мы же не смогли создать остроты, – сказал Божович. – Думаю, нам надо забыть этот матч и двигаться дальше. Петкович, игравший у меня в "Црвене Звезде", на мой взгляд, сегодня выглядел неплохо, но ему еще требуется время, чтобы привыкнуть к российскому футболу, к борьбе, к перелетам и переездам, и особенно к критике, которой здесь очень много.

Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"