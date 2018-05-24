Минспорта Нижегородской области: "Амкар" к нам переезжает? Пока это шутка"

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов прокомментировал информацию о том, что со следующего сезона "Амкар" из Перми может переехать в Нижний Новгород. По его словам, пока официальных обращений со стороны "Амкара" не поступало.

- Все это сейчас вообще не серьезно. Такой переезд обсуждался лишь в качестве шутки. Не более того, - сказал Панов.

- Вам с трудом верится в то, что "Амкар" переедет в Нижний Новгород?

- В жизни все возможно. Могу предположить все что угодно. Но пока официальных обращений со стороны "Амкара" к нам не поступало. (Виталий АЙРАПЕТОВ)