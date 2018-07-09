Михалик признался, что предпочел "Локомотив" украинским клубам

Украинский защитник Тарас Михалик признался, что решил остаться в "Локомотиве", несмотря на предложения клубов чемпионата Украины. 34-летний игрок продлил контракт железнодорожниками на один год.

- Честно признаюсь, варианты у меня были, - отметил Михалик. - Ко мне обращались некоторые клубы. Но всем я отвечал одно и то же: если придется прощаться с "Локомотивом", то, как минимум, годик хочу поиграть за "Волынь".



Это команда из моего родного края, и мне бы хотелось поиграть в её составе. Тем более, что и от этого клуба я тоже получил конкретное предложение. Так что если бы я не продлил контракт с "Локомотивом", то перешел бы в "Волынь".



Приглашали ли клубы украинской Премьер-лиги? Да, было пару вариантов.

В прошлом сезоне Михалик провел за "Локомотив" 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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