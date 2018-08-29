Михаил Вилков: "От болельщиков "Спартака" критики я не слышал"

Судья Михаил Вилков в интервью "СЭ" подвел итоги своей работы в матче "Енисей" – "Крылья. Арбитр должен был работать на центральной игре первого круга "Зенит" - "Спартак", но его ошибки в этом матче оказались роковыми не только для самарцев. За работу специалист получил неудовлетворительную оценку. Главный тренер "Крыльев" Андрей Тихонов и вовсе назвал работу Вилкова предвзятой.

- Понимали, что от работы на игре "Енисей" – "Крылья Советов" зависело ваше назначение на матч "Зенит" – "Спартак"?

– Никто же не будет специально ошибаться, чтобы не получить назначение на эту игру. Это просто глупо!

– Но вам бы хотелось поработать на главной игре всего первого круга?

– Конечно. Всегда приятно работать на больших матчах – таких, как дерби двух столиц, когда переполнены трибуны… О таких играх мечтает каждый арбитр.

– Почему вас так не любят спартаковские болельщики?

– У нас такая работа, что многие нас не любят (усмехается). Хотя лично от болельщиков "Спартака" критики я не слышал.

– Евгений Кафельников, болеющий за красно-белых, готов ставить крупные суммы на матч с "Зенитом" при одном условии: если игру не судит Вилков.

– Я такого не читал, честно (смеется). Но сейчас такой тренд: стало модно комментировать футбол и критиковать судей в соцсетях.