Михаил Вартапетов: "Зобнин не сыграет с "Уфой"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов отметил, что полузащитник команды Роман Зобнин близок к возвращению в общую группу. Вартапетов подчеркнул, что вызванный в сборную России хавбек будет работать в национальной команде под присмотром врачей.



– Роман не тренируется в общей группе, хотя он близок к этому, – сказал Вартапетов. – Часть упражнений проводит вместе с командой. Сейчас он вызван в сборную России. Там Зобнин будет индивидуально тренироваться под нашим контролем. В ближайшей игре с "Уфой" он не выйдет. А в целом, у него все хорошо, восстановление идет по плану. (Ярослав СУСОВ)

Матч 16-го тура чемпионата России "Спартак" – "Уфа" состоится 5 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.