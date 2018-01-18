Михаил Вартапетов: "У Джикии подозрение на кресты"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов подчеркнул, что защитник команды Георгий Джикия получил серьезную травму в товарищеском матче против "Шанхай Шанган". 24-летний игрок сборной России покинул поле на носилках, его унесли в скорую помощь.
- У Джикии травмированы коленные связки. Травма серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты, - сказал Вартапетов. (Александр МУЙЖНЕК)
Трансляция матча "Спартак" - "Шанхай Шанган" //
Страшный крик Джикии. Защитник "Спартака" получил травму. Видео
Вартапетов: У Джикии травмированы коленные связки. Серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты pic.twitter.com/xs6Hv39BW3– Alexander Muyzhnek (@Muyzhnek) 18 января 2018 г.
Боснийский рефери
КАКОГО ЧЕРТА????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БЛИИИИИИИИИИИИИИИИНННН!
20:13
smit541
Халзан, ну, ты за всю жизнь его так и не понабрался.
19:18
snapdragon625
Урбано УБИРАЙСЯ
19:17
Халзан
Быстрее купят ЦЗ а может и сразу двух, а Джикии прилетело за то что забыковал слишком рано! В команде без году неделя а себя уже авторитетом назначил, полгодика теперь полечится и заодно ума поднаберется!!
19:01
цска 19781978
здоровья ему
18:59
Alexthegreat31
Вот жопа, с кем сборная то теперь играть будет?? Только вырос настоящий цз для сборной. Как обидно
18:57
alex-ls
зачем играть, под нагрузками не набрав нифига формы, да еще и с китайцами которые постоянно грубят в товарняках
18:56
Jean4
Сезон еще не начался, а Спартак уже в своем стиле.
18:55
ErnstRadir
здоровья ему
18:55
Kot, kotoryi
Спартаку нужен теперь ЦЗ.
18:50
milanmilan
на ЧМ не успеет по любому, повторяет путь Марко Ройса
18:47
Alukard1349
Мда...н...я такие товарняки?!А судейка клоун !За что красную то)?!
18:38
Болельщик умершего РОТОРА
капец...скоро ЧМ. Хоть бы обошлось
18:37