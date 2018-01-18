Михаил Вартапетов: "У Джикии подозрение на кресты"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов подчеркнул, что защитник команды Георгий Джикия получил серьезную травму в товарищеском матче против "Шанхай Шанган". 24-летний игрок сборной России покинул поле на носилках, его унесли в скорую помощь.

- У Джикии травмированы коленные связки. Травма серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты, - сказал Вартапетов. (Александр МУЙЖНЕК)

Трансляция матча "Спартак" - "Шанхай Шанган" //

Страшный крик Джикии. Защитник "Спартака" получил травму. Видео