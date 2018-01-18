18:29 | Футбол — РФПЛ

Михаил Вартапетов: "У Джикии подозрение на кресты"

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Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов подчеркнул, что защитник команды Георгий Джикия получил серьезную травму в товарищеском матче против "Шанхай Шанган". 24-летний игрок сборной России покинул поле на носилках, его унесли в скорую помощь.

- У Джикии травмированы коленные связки. Травма серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты, - сказал Вартапетов. (Александр МУЙЖНЕК)

Трансляция матча "Спартак" - "Шанхай Шанган" // 
Страшный крик Джикии. Защитник "Спартака" получил травму. Видео

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Боснийский рефери

КАКОГО ЧЕРТА????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БЛИИИИИИИИИИИИИИИИНННН!

20:13

smit541

Халзан, ну, ты за всю жизнь его так и не понабрался.

19:18

snapdragon625

Урбано УБИРАЙСЯ

19:17

Халзан

Быстрее купят ЦЗ а может и сразу двух, а Джикии прилетело за то что забыковал слишком рано! В команде без году неделя а себя уже авторитетом назначил, полгодика теперь полечится и заодно ума поднаберется!!

19:01

цска 19781978

здоровья ему

18:59

Alexthegreat31

Вот жопа, с кем сборная то теперь играть будет?? Только вырос настоящий цз для сборной. Как обидно

18:57

alex-ls

зачем играть, под нагрузками не набрав нифига формы, да еще и с китайцами которые постоянно грубят в товарняках

18:56

Jean4

Сезон еще не начался, а Спартак уже в своем стиле.

18:55

ErnstRadir

здоровья ему

18:55

Kot, kotoryi

Спартаку нужен теперь ЦЗ.

18:50

milanmilan

на ЧМ не успеет по любому, повторяет путь Марко Ройса

18:47

Alukard1349

Мда...н...я такие товарняки?!А судейка клоун !За что красную то)?!

18:38

Болельщик умершего РОТОРА

капец...скоро ЧМ. Хоть бы обошлось

18:37