Михаил Меркулов: "Переход в "Спартак"? Все может быть"

Защитник "Урала" Михаил Меркулов в интервью "СЭ" отметил, что не исключает возможности перехода в "Спартак". Футболист также добавил, что успешное выступление уральцев в первом круге чемпионата России еще ничего не гарантирует.

– Греет душу тот факт, что "Урал" опережает сейчас "Спартак"?

– Да это все условно. Вот если бы вы мне задали такой вопрос перед последним туром – тогда другое дело (улыбается). А так – впереди еще очень длинная дистанция. Все еще может поменяться.

– Но "Спартак" для вас является серьезным раздражителем, красной тряпкой, учитывая, что ранее вы играли за "Ротор"?

– Конечно, в Волгограде к красно-белым особое отношение, болельщики помнят, как "Ротор" боролся со "Спартаком" за чемпионство. Олег Александрович Веретенников рассказывал, что когда он играл, за майку красного цвета могли оштрафовать! Мы, молодые, смотрели на него, Дениса Зубко, Валерия Бурлаченко, Николая Оленикова, который до сих пор играет во второй лиге, слушали их истории о взаимоотношениях со "Спартаком".

– Себя можете представить в составе "Спартака"?

– В жизни все может быть. Как профессионал, я не ставлю себе ограничений в футбольном росте, но чтобы привлечь внимание топ-клубов надо постоянно совершенствоваться, расти в мастерстве.

– Красные бутсы не носите?

– Моя жена меня часто спрашивает, почему я не покупаю одежду красного цвета. У меня в почете все синий да синий (смеется), со времен "Ротора" цвет стал родным. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Полностю интервью Меркулова