Михаил Лысов: "Эйфории в раздевалке после матча с "Зенитом" не было и быть не должно"

Нападающий "Локомотива" Михаил Лысов отметил, что в раздевалке команды после матча 15-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:0) не было эйфории. Он также добавил, что вся борьба в премьер-лиге еще впереди.

– Из последних действительно важных игр – матч против "Зенита" за единоличное первое место и разгром. Ожидали увидеть себя в стартовом составе?

– Узнал об этом только на установке, часа за два до игры. Круто, конечно, – приводит пресс-служба "Локомотива" слова Лысова. – Нервозность? Она всегда присутствует в матче с такими командами. Но играть нужно максимально сконцентрировано, даже когда ты на 45-тысячном стадионе, где все болеют не за тебя.

– Какое было настроение в раздевалке после игры? Эйфория?

– Эйфории не было и быть не должно. Да, это крутой матч, но впереди целый круг. Вся борьба только начинается!

Матч 16-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и ЦСКА пройдет сегодня на "РЖД Арене" и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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