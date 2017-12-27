Михаил Гершкович: "Возможно, Билялетдинов будет готовить "СКА-Хабаровск" к ФНЛ"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил, что новый тренер "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов должен принести пользу команде. По его словам, клуб в весенней части чемпионата может готовиться к выступлениям в ФНЛ.

— Билялетдинов — опытный специалист, который точно должен принести хабаровскому клубу пользу, – сказал "Известиям" . – Другое дело, что СКА находится в очень неприятном турнирном положении. Им будет крайне сложно сохранить прописку в РФПЛ. Возможно, они уже сейчас станут строить команду на будущее, которая, вылетев, сразу сможет вернуться обратно в элиту.