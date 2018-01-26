Михаил Галактионов: "Не совсем доволен действиями "Ахмата" в матче с "Кызыл-Жаром"

Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов после матча с "Кызыл-Жар" (1:0) отметил, что пока тренировки команды направлены на физическую форму футболистов. Специалист добавил, что ни у одного из игроков на данный момент нет серьезных травм.

– Намеченный план, который мы для себя выработали, выполнили, команда не пропустила ни одного занятия, – цитирует пресс-служба "Ахмата" Галактионова. – Упор на тренировках был сделан на улучшение функционального состояния, работа была достаточно объемной. Мы не снижали нагрузки перед играми, возможно, поэтому где-то ребятам не хватало свежести. Провели два контрольных матча, в которых одержали победы, на хорошей ноте завершили сбор, поблагодарили ребят за работу. Второй сбор планируется более тяжелым, он будет носить интенсивный характер.

Что касается матча с "Кызыл-Жар СК" (1:0), сыгранного накануне, то мы не снижали нагрузки перед игрой, провели два тяжелых объемных занятий. Мы не достаточно довольны остались качеством этой игры. Нам есть что улучшать, к чему стремиться. В целом мы играли с преимуществом. Единственный вопрос оставляет реализация наших моментов и, естественно, сбалансированность во всех линиях. Над этим будем дальше работать.

Что касается тех игроков, которые пропустили несколько тренировок (Беким Балай, Исмаэль Сильва, Роланд Гиголаев. – Прим. "СЭ"), то здесь важно отметить, что речь не идет о высокой степени травматизма. У нас, к счастью, не было ни одной мышечной травмы за этот период времени. Вопрос был связан с утомляемостью, с вирусными простудными заболеваниями, поэтому мы решили не рисковать, давали ребятам паузу. Те, кто пропустил часть работы по этим причинам, остаются здесь, будут дорабатывать, у них нет выходных. Мы планируем, что все игроки начнут второй сбор в общей группе и будут работать наравне со всеми, за исключением Бериши, который начнет работать по индивидуальной программе, и Мбенга, который проходит реабилитацию здесь, в Анталье.