Миха Мевля: "Счастлив, что поработал и с Бердыевым, и с Манчини"

Защитник "Зенита" Миха Мевля в интервью "СЭ" отметил, что у наставника "Ростова" Курбана Бердыева и тренера петербургского клуба Роберто Манчини совершенно разный подход к тренировкам и стилю игры. Футболист рад, что смог поработать с этим специалистами.

– Чем отличаются тренировки Манчини от того, что было у Бердыева?

– У этих тренеров совершенно разные стиль и менталитет, но оба очень сильны. Счастлив, что поработал и с Бердыевым, и с Манчини.

– Паредес рассказывал, что иногда Роберто может прикрикнуть на футболистов. С вами подобное происходило?

– Это нормально. Когда нужно заставить людей выкладываться по максимуму, можно и голос повысить. Иногда даже необходимо, чтобы на тебя кто-то наорал. Начинаешь лучше играть.

– Опишите Манчини тремя словами.

– Это сложно – мне нужно больше трех! Победитель, работяга, харизматичная личность. (Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Михи Мевли