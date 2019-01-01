"Меня знакомые не узнавали". Бомбовый новогодний образ от жены Жиркова

Инна Жиркова, жена защитника "Зенита" Юрия Жиркова, встретила новый год в эффектном образе.

"Меня вчера знакомые не узнавали... Очень редкое явление ,когда меня можно увидеть с хвостом. А тут ещё и чёлка. Когда мне было почти 18 лет и я встретила своего будущего мужа, я была с такой челкой, и он влюбился с первого взгляда (как он говорит). Вот решила быть как и почти 12 лет назад.

А вы любите экспериментировать со своим образом? Я помню, в детстве мечтала быть блондинкой, но тогда могла себе позволить только шелухой от лука красить. Волосы были блестящие,шелковистые и с рыжим отливом. Когда выросла, то поняла, что детские мечты должны сбываться! На свое 25-летие я пришла к гостям блондинкой. Друзья и дети были в шоке, особенно мой муж. В общем удивила я тогда своих... Конечно, недолго была я блондинкой. А вот со стрижкой под каре пришлось походить потом. Кто помнит меня блондинкой? И мое каре?" - написала Жиркова в Твиттере.