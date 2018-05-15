Мендеш лоббирует назначение Фонсеки в "Зенит"

Известный португальский агент Жорже Мендеш предлагает "Зениту" в качестве нового главного тренера Паулу Фонсеку из "Шахтера". Помимо 45-летнего специалиста Мендеш предлагает сине-бело-голубым еще множество других кандидатов.

– Не являясь агентом Фонсеки, Мендеш имеет на него авторизацию, может вести переговоры, – цитирует "РИА Новости Украина" источник в донецком клубе. – Сейчас он пытается заработать на Фонсеке и предлагает "Зениту" кроме него еще целый ряд кандидатов.

По окончании сезона-2017/18 Роберто Манчини досрочно покинул "Зенит" и уже 14 мая официально стал главным тренером сборной Италии. Руководство сине-бело-голубых 13 мая обнародовало список пяти кандидатов на вакантный пост, в число которых, помимо Фонсеки, входит и главный тренер "Уфы" Сергей Семак​.

Как ранее узнал "СЭ", переход португальского специалиста в питерский клуб вероятен, так как Фонсека еще не продлил контракт с донецким клубом, который истекает 30 июня.

Фонсекой заинтересовался еще один клуб //

Более 60 процентов болельщиков "Зенита" – за назначение Семака //

Новый тренер "Зенита": осталось три кандидата