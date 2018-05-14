Агент: "Фонсека еще не продлил контракт с "Шахтером", поэтому возможно, что он уйдет в "Зенит"

Известный украинский агент Вадим Шаблий сообщил "СЭ", что существует вероятность перехода главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки в "Зенит". Накануне клуб обнародовал список из пяти кандидатов на пост, ставший вакантным после ухода Роберто Манчини.

– Фонсека еще не продлил контракт с "Шахтером", поэтому возможно, что он уйдет в "Зенит", – отметил Шаблий.

Накануне горняки под руководством Фонсеки оформили чемпионство в украинской премьер-лиге. Его контракт с донецким клубом заканчивается 30 июня. (Игорь НОВИКОВ)