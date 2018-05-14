Более 60 процентов болельщиков "Зенита" - за назначение Семака

На утро понедельника, 14 мая, более 60 процентов болельщиков "Зенита" проголосовали за назначение Сергея Семака, который в настоящее время возглавляет "Уфу", на пост главного тренера на официальной странице сине-бело-голубых в социальной сети "ВКонтакте". Опрос мнения поклонников команды был открыт накануне.
Второе место в голосовании занимает Маурицио Сарри из "Наполи" (20,5 процента), тройку лучших замыкает рулевой "Шахтера" Паулу Фонсека (6,5). На четвертой строчке располагается главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли (6), пятерку кандидатов замыкает Марсело Гальярдо из "Ривер Плейта" (3,9).
Напомним, 13 мая "Зенит" и Роберто Манчини объявили о досрочном расторжении соглашения, которое было рассчитано до лета 2020 года с возможностью продления еще на два сезона.
После матча 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (6:0), который стал последним для итальянского специалиста во главе сине-бело-голубых, болельщик команды Иван Заманков назвал озвученный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым список кандидатов на пост главного тренера.
Роберто Манчини: "Решил уйти из "Зенита" три месяца назад" //
"Список пяти". Названы кандидаты на пост главного тренера "Зенита" //
Сергей Семак: "Из "Зенита" на меня никто не выходил"
Опрос
- Сергей Семак
- Зенит СПб
- Вячеслав Малафеев
- Шахтер Дн
- Роберто Манчини
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Наполи
- СКА-Хабаровск
- Ривер Плейт
- Уфа
- Хорхе Сампаоли
- Маурицио Сарри
- Марсело Гальярдо
- Паулу Фонсека
Flamenco
Так решил типа СЭ? Семак типа убежит из Уфы как крыса? Он вроде был порядочный мужик
14:51
Бу-га-га!
Миллуолл в Чемпионшипе играет. С твоими футбольными знаниями просто-таки необходимо погремуху поменять, на Myllowar82))))
14:33
Бу-га-га!
Мыловар, и как давно из Чемпионшипа с 18 места вылетают?))) С этого сезона, небось?))) Пенёк, подучи всё же матчасть.))) Чтобы не выглядеть идиётом.)))
14:31
Millwall82
А так, даже подпитка Абрамки не помогла. Вот такая она отечественная школа. Витесс через год будет играть на первенстве голландских деревень. Страна то маленькая. Но Слуцкому не привыкать, тренировал же "Олимпию".
14:06
Millwall82
Вылетел Халл из чемпионшипа. Немалая заслуга в этом и "футбола" Слуцкого периода". Уволили бы раньше, спасли бы клуб.
14:03
Бу-га-га!
С прерванным финалом-76 у тебя эпичнее вышло.))) Пофееричнее в плане профессионализьма.))) Жаль, не хочешь колоться, почему прервали финал Динамо-Селтик, а победил в финале - Андерлехт.)))
14:02
Бу-га-га!
Мыловар, у тебя знания матчасти - с Чмокой один в один.))) Куда Лёня Халл вывел, лапоточек?)))
13:58
Millwall82
А ведь казалось лучший тренер. Л.В.Слуцкий. Сейчас и Витесс выведет во втордив. Гинера же там нет. Что бы доги налево-направо гонять без состава. По весне.
13:52
Millwall82
Я же говорю, вывели их на новый уровень) больше таких "мастеров" туда не пригласят. И да, в чемпионшипе 24 команды. Именно провал "Пельменя" вывел их на новый уровень)
13:50
Бу-га-га!
Мыловар, вот как можно быть таким дремучим?))) По дуппу деревянным?)))
13:47
Бу-га-га!
Мыловар за футбол пришел бредить.))) Валера Мальорку, наверное в Ла Лиге принимал.))) Так же, как Лёня Халл в Барклай'с.))) Балбесина редкостная.)))
13:46
Millwall82
А ведь что Мальорка, что Халл, до их пришествия играли в Ла Лиге и АПЛ. Вывели команды на новый уровень)
13:42
Millwall82
Халл и Мальорка в итоге вылетели во втордив. Вот они заветы отечественной школы.
13:40
Millwall82
Не вижу причин, почему Зенит должен отходить от давней традиции. Ведь уровень наших тренеров это борьба за выживание в пердиве Англии и Испании.
13:39
Millwall82
Мясные за Семака, потому что сами проходили такие истории. С Пуделем, с Аленем. И к чему это привело??? Все хорошо знают.
13:38
rusfed 2.0
Это здравая идея, кстати. Нужно эту идею чуть реформировать: право голоса должно быть только у членов фан-клуба, но членство должно стать платным - наличие домашнего абонемента может быть этому альтернативой. Ты доказал, что ты - часть клуба, а клуб дает всем своим болельщикам, приносящим ему доход, право соуправлять командой - в рамках определенного бюджета. И нести ответственность, конечно. В случае неудачи не Фурсенко - сидор, а сами болельщики
13:29
DJKrolik
Я чего-то не понимаю. Когда в Европе спрашивают мнение болельщиков - это круто, современно, демократично. Все наши журналисты начинают на это дрочить. А как только у нас делают опрос - всё, это конечно же решение сверху, Миллер лично позвонил 40000 болельщиков и сказал, за кого голосовать.
12:56
Kasymus
Я сам мясной. Семак - лучшее, что может придумать Зенит. Никакого ерничества, никакого троллинга. Тихонова и Семака - только этих двоих - уважает весь футбольный нашей страны мир. Сергей Богданович способен привести Зенит к чемпионству 18/19... Мое мясо отдыхать будет еще год минимум, если Семак станет главным в Питере.
12:43
Пиитерец
Egres__Под вашей статьей тоже только болельщики Зенита голосуют, видимо? За Семака голосует часть болельщиков Зенита и все болельщики конкурентов, которым не выгодно усиление СБГ==== Да, если бы были варианты Лопырева или Винни-Пух, то они бы не меньше Богданыча набрали, факт. А журналисты СЭКСа объяснили бы, почему эти кандидаты - выход для Зенита.
12:35
баламошка
Митяй.КБ Нужен тренер африканец///////////////Бугага)) А ведь правда, пусть докажут свою толерантность планете перед ЧМ. Зениту подойдёт Мартин Лоуренс или Эдди Мёрфи.
12:32
Пиитерец
И еще вот какой странный факт. Я и под голосовалкой за кандидатов, и под другими статьями о смене тренера в Зените оставлял аргументированные негрубые комменты о том, что Семаку еще рано доверять Зенит. И их все потерли! Получается, что проспартаковский СЭКС хочет Семака? Им выгодно, чтобы в Зенит пришел невнятный и необученный тренер.
12:32
ну я
Дожили, Главного тренера теперь будут назначать по итогам голосования... Может и зарплату этим менеджерам будут назначать по итогам голосования в интернете?
12:32
maslo
Дайте шанс Шаве порулить с Кержом
12:29
Egres
Под вашей статьей тоже только болельщики Зенита голосуют, видимо? За Семака голосует часть болельщиков Зенита и все болельщики конкурентов, которым не выгодно усиление СБГ
12:29
Митяй.КБ
Нужен тренер африканец
12:25
баламошка
Надо вернуть жену Манчини!
12:18
Очень плохой мальчик
Семак не потянет.Нужен антикризисный тренер-профессионал.А Семак пусть с Уфой опыта набирается.
12:16
Пиитерец
Или история с Аленем в Спортаге ничему не научила?
12:10
Пиитерец
Ну какой Семак?! Если не брать последний матч, то Уфа была одной их худших команд в лиге и по забитым, и по пропущенным. Или может игру интересную мы видели от Семака? Было несколько моментов в чемпионате, когда Зенит еще боролся за золото, что Уфа могла отобрать очки у прямых конкурентов питерцев. И что? Пшик! Пусть Семак еще Уфой занимается, научиться ставить атакующую игру, пообкатается в Европе. Тогда и надо смотреть. А сейчас ему еще рано в Зенит.
12:09