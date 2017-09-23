Мельгарехо сравнял счет в матче "Спартак" - "Анжи" в компенсированное время

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо забил гол в ворота "Анжи" на 2-й добавленной минуте второго тайма. После заброса из глубины Тома Фибель выбил мяч прямо на парагвайца, который точным ударом с нескольких метров сравнял счет.