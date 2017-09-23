Мельгарехо сравнял счет в матче "Спартак" - "Анжи" в компенсированное время

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо забил гол в ворота "Анжи" на 2-й добавленной минуте второго тайма. После заброса из глубины Тома Фибель выбил мяч прямо на парагвайца, который точным ударом с нескольких метров сравнял счет.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #СпартакАнжи 2:2 90+2' Лоренсо Мельгарехо @Melgarejo25 pic.twitter.com/qrHXVUFRxs– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 23 сентября 2017 г.
Трансляция матча "Спартак" - "Анжи" //
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