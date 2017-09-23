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20:52 | Футбол — РФПЛ

Мельгарехо сравнял счет в матче "Спартак" - "Анжи" в компенсированное время


Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо забил гол в ворота "Анжи" на 2-й добавленной минуте второго тайма. После заброса из глубины Тома Фибель выбил мяч прямо на парагвайца, который точным ударом с нескольких метров сравнял счет.

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи" //
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