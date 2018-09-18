Мельгарехо и Самедов вернулись в общую группу, Еременко может дебютировать в игре с "Енисеем"

Футболисты "Спартака" Лоренсо Мельгарехо и Александр Самедов вернулись к тренировкам в общей группе, информирует пресс-служба красно-белых. Оба игрока пропустили матч с "Ахматом" и занимались по индивидуальной программе из-за мышечной усталости.

Полузащитник Роман Еременко также тренировался наравне со всеми. Его срок дисквалификации истекает 6 октября, поэтому футболист может дебютировать за "Спартак" в выездном матче "Енисеем".

Также сообщается, что Джано Ананидзе близок к возвращению в строй. Хавбек тренируется в общей группе, но с ограничениями. Уточняется, что вероятно футболист начнет получать игровую практику в молодежной команде.

На фотографиях с тренировки отсутствуют Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Оба футболисты были выведены из основного состава за лайки записям, посвященным стихотворению актера Дмитрия Назарова с критикой главного тренера Массимо Карреры.

Оба футболиста были сегодня на базе в Тарасовке, Каррера с ними провел беседу.

Завтра утром футболисты "Спартака" вылетают в Вену на первую встречу в рамках группового турнира Лиги Европы против "Рапида". Матч пройдет в четверг, 20 сентября, и начнется в 19.55 по московскому времени.

"Рапид" - "Спартак": Лига Европы, групповой турнир, 1-й тур, онлайн-трансляция матча