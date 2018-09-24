Мельгарехо и Ханни получили приглашения в сборные

Игроки "Спартака" нападающий Лоренсо Мельгарехо и полузащитник Софьян Ханни вызваны в свои национальные команды, информирует официальный сайт красно-белых.
Мельгарехо вызван в сборную Парагвая, которая с 8 по 16 октября проведет тренировочный сбор в рамках подготовки к Кубку Америки – 2019.
Ханни вызван в сборную Алжира, которая 12 октября проведет домашний матч отборочного турнира Кубка африканских наций против Бенина, а 16 октября встретится с тем же соперником в гостях.
📰 Лоренсо @Melgarejo25 Мельгарехо вызван в сборную Парагвая 🇵🇾, Софьян @SofianeHanni Ханни – в Алжир 🇩🇿– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 сентября 2018 г.
Два игрока #Спартак’а получили приглашения в свои национальные команды.
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"Спартак" занимает 3-е место в чемпионате России после восьми туров, имея в активе 15 очков.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-09-24-melgarekho_vyzvan_v_sbornuyu_paragvaya_khanni__v_alzhir/