12:24 | Футбол — РПЛ

Мельгарехо и Ханни получили приглашения в сборные

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Игроки "Спартака"  нападающий Лоренсо Мельгарехо и полузащитник Софьян Ханни вызваны в свои национальные команды, информирует официальный сайт красно-белых.

Мельгарехо вызван в сборную Парагваякоторая с 8 по 16 октября проведет тренировочный сбор в рамках подготовки к Кубку Америки – 2019.

Ханни вызван в сборную Алжира, которая 12 октября проведет домашний матч отборочного турнира Кубка африканских наций против Бенина, а 16 октября встретится с тем же соперником в гостях.

"Спартак" занимает 3-е место в чемпионате России после восьми туров, имея в активе 15 очков. 

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-09-24-melgarekho_vyzvan_v_sbornuyu_paragvaya_khanni__v_alzhir/

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