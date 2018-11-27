"Мечтаю, чтобы наш футбол не барахтался в луже, поднимался и рос". Гинер - о Лиге чемпионов и своих воспитанниках

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что в России необходимо развивать молодежный футбол. Он также добавил, что его мечта состоит в том, чтобы этот вид спорта постоянно развивался.

– Думаю, если у нас будет подниматься футбол, то мечта о победе в Лиге чемпионов станет реальной, – сказал Гинер в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - 11 воспитанников в стартовом составе? Можно выставить, но какой будет результат... Для борьбы за 10-е место я могу выставить 11 воспитанников уже сегодня. Хочу, чтобы наша школа давала 2-3 человека в год. Мечтаю, чтобы наш футбол не барахтался в луже, поднимался и рос.

РФС для этого нужно работать: развивать детско-юношеские спортивные школы и поддерживать молодежные клубы. Нужно организовать молодежный чемпионат. Нам есть, у кого учиться: немцы, англичане, французы. Чтобы не было такого, что клуб вылетел в ФНЛ, а молодежная команда стала победителем своего турнира – и тоже вылетела. Для чего тогда проводить, чтобы медальки получить? Футбол должен становиться чище. Надеюсь, телевидение также начнет работать, как в Европе. Тогда мы будем получать совсем другие суммы. Это и даст нам возможности тратить на воспитание и развитие своего клуба.

ЦСКА занимает 3-е место в премьер-лиге, имея в активе 26 очков после 14 туров.

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