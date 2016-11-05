20:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Майкон оформил самый быстрый дубль в истории чемпионатов России

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В матче 13-го тура чемпионата России против "Анжи" нападающий "Локомотива" Майкон забил два гола к четвертой минуте. Таким образом, бразилец установил новый рекорд РФПЛ по скорости оформления дубля. Ранее рекорд принадлежал соотечественнику Майкона Ари, который, выступая за "Краснодар" забил два мяча к шестой минуте встречи с ЦСКА в сезоне-2014/15. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Sher-Khan

Нещитово, договорились

20:28

бей своих чтобы чужие боялись

В свете последних выступлений в СЭ это договорняк палыча!!!!!

20:20

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