Майкон оформил самый быстрый дубль в истории чемпионатов России

В матче 13-го тура чемпионата России против "Анжи" нападающий "Локомотива" Майкон забил два гола к четвертой минуте. Таким образом, бразилец установил новый рекорд РФПЛ по скорости оформления дубля. Ранее рекорд принадлежал соотечественнику Майкона Ари, который, выступая за "Краснодар" забил два мяча к шестой минуте встречи с ЦСКА в сезоне-2014/15. (Кирилл БУРДАКОВ)
Sher-Khan
Нещитово, договорились
20:28
бей своих чтобы чужие боялись
В свете последних выступлений в СЭ это договорняк палыча!!!!!
20:20