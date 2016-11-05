Майкон: "Мы еще выиграем с "Локомотивом" много матчей"

Нападающий "Локомотива" Майкон после победы над "Анжи" (4:0) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что его команде нужно больше выигрывать, а ему прогрессировать, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Елена ГРИИГОРЬЕВСКАЯ. Он добавил, что в начале матча его команд было тяжело.

– Оцените свою игру. Она, наверное, была лучшей в этом сезоне для вас?

– Надо еще лучше играть. Наша команда пока занимает в таблице не очень хорошее место. Нужно больше выигрывать, а мне прогрессировать. Пока моя форма не стопроцентная. Думаю, мы еще выиграем с "Локомотивом" много матчей. Всем ребятам нужно так думать. Я очень рад, что сегодня получилось забить два мяча, команда выиграла 4:0, и нужно так держать.

– За счет чего получилось такое хорошее начало матча?

– Было тяжело, но наша команда сильно начинает и нам нужно всегда так играть. Мы выступали перед своими болельщиками и надо уважать команду. "Локомотив" сегодня показал, как нужно это делать. Впереди еще много работы и нужно побеждать дальше.