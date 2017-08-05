Маурисиу не перейдет в "Динамо"

Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов сообщил, что полузащитник Маурисиу не перейдет в клуб. В начале недели агент 28-летнего бразильца сообщил, что уже на этой неделе его клиент может стать игроком бело-голубых.

– Это не более чем слухи, переговоров не было, и Маурисиу в клубе не будет. Всегда надо учитывать возможности клуба, – цитирует ТАСС Кречетова.

Маурисиу играл за "Зенит" с 2016 года, но этим летом расторг контракт с питерцами. В прошлом сезоне он провел 27 матчей в клубных турнирах и забил два мяча. Всего за сине-бело-голубых на его счету 42 встречи и 4 гола. Ранее он играл за "Флуминенсе" и "Ахмат".