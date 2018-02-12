Матиас Краневиттер: "Кроме аргентинцев больше всего общаюсь с Кокориным и Кузяевым"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в интервью "СЭ" рассказал, что общается с одноклубниками на смеси нескольких языков, а из россиян сдружился с Александром Кокориным и Далером Кузяевым.
– Как понимаете друг друга с партнерами по команде?
– Говорим на смеси английского, испанского и русского.
– Как вас называют одноклубники?
– Матиас, Мати или Кране, по первой части фамилии.
– С кем, кроме аргентинцев, общаетесь больше всего?
– С Кокориным, Кузяевым – с Далером у нас рядом шкафчики в раздевалке, мы часто болтаем, – Смольниковым, Жирковым. У нас отличная атмосфера, и мы стараемся находить общие темы, хоть и не всегда понимаем язык друг друга.