Матиас Краневиттер: "Кроме аргентинцев больше всего общаюсь с Кокориным и Кузяевым"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в интервью "СЭ" рассказал, что общается с одноклубниками на смеси нескольких языков, а из россиян сдружился с Александром Кокориным и Далером Кузяевым.

– Как понимаете друг друга с партнерами по команде?

– Говорим на смеси английского, испанского и русского.

– Как вас называют одноклубники?

– Матиас, Мати или Кране, по первой части фамилии.

– С кем, кроме аргентинцев, общаетесь больше всего?

– С Кокориным, Кузяевым – с Далером у нас рядом шкафчики в раздевалке, мы часто болтаем, – Смольниковым, Жирковым. У нас отличная атмосфера, и мы стараемся находить общие темы, хоть и не всегда понимаем язык друг друга.

Полное интервью Краневиттера - "СЭ"