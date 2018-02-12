Матиас Краневиттер: "Был удивлен игрой Газинского, классный футболист"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в интервью "СЭ" отметил, что сложнее всего отобрать мяч в российском чемпионате у полузащитника "Краснодара" Маурисио Перейры. Также он выделил игру Юрия Газинского.

– У какого игрока было сложнее всего отобрать мяч?

– Меня впечатлил уругваец Перейра из "Краснодара". Я знал о нем, но давно не видел в деле, а ведь это потрясающий футболист. Его очень сложно накрывать и вести с ним борьбу.

– Тройка лучших российских полузащитников?

– Не помню его фамилию, но я был удивлен качеством игры парня из "Краснодара" с восьмым номером на спине, блондина (Юрий Газинский. – Прим. "СЭ"), это классный игрок. Кто же еще...Больше не назову. А вообще лучшая линия полузащиты в "Зените" – Паредес, Краневиттер, вот эти все (смеется)!

Полное интервью Краневиттера - "СЭ"